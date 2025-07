Dzeko e una preparazione maniacale: in vacanza senza sgarrare, si allena sei su sette

vedi letture

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, si concentra in chiave Fiorentina sull'arrivo di Edin Dzeko e sulla preparazione che il bosniaco sta attuando anche in vacanza per arrivare al Viola Park in forma smagliante. La Rosea racconta di come l'attaccante sia attualmente in Croazia con la famiglia e stia perseguendo uno stile di vita rigido per giungere a Bagno a Ripoli nel migliore dei modi. L'ex Fenerbahce segue un doppio programma, fatto di dieta ferrea e allenamenti intensi giornalieri grazie a nutrizionista e personal trainer, figure che lo seguono quotidianamente.

Il centravanti non sgarra nemmeno un giorno e si allena a un ritmo di sei su sette, lavorando sia di fondo che sotto l'aspetto dell'esplosività. Una preparazione maniacale che Dzeko sta seguendo per far fronte ai 39 anni di età con cui si affaccia alla Fiorentina, sfruttando un'alimentazione specifica e attenendosi a rigorose ore di sonno. Uno stile di vita impeccabile che condivide con la moglie Amra, anch'essa attentissima alla linea e parte in causa della scelta di sposare Firenze, città che ha convinto i due quando si è palesata l'opportunità di venire alla Fiorentina.