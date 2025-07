Fiorentina, l'altra faccia del mercato: il punto sulle operazioni in uscita per tagliare gli esuberi

L'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) si concentra sull'altra faccia del mercato gigliato, quello relativo alle operazioni in uscita. Da Terracciano a Moreno passando per Beltran, sono tanti i calciatori che dovranno trovare un'altra sistemazione per la prossima stagione. Iniziando dalla porta, sembra lontano da Firenze il futuro di Pietro Terracciano. L'estremo difensore campano, l'anno scorso chiuso dall'arrivo di De Gea, dopo sei stagioni lascerà il club viola per lasciare il posto di vice del portiere spagnolo al giovane Tommaso Martinelli. In Serie A Terracciano piace alla Cremonese mentre in Serie B si sta interessando, sarebbe un ritorno per lui, l'Empoli. Passando al reparto difensivo, l'arrivo di Viti ha tolto spazio ai due argentini Valentini e Moreno. L'ex Belgrano è vicinissimo a passare in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni al Levante in Segunda División, mentre per l'ex Verona la situazione è più particolare. Per Valentini sarà decisiva la valutazione che ne farà Pioli nel ritiro estivo e le offerte che arriveranno per Comuzzo. Più facile quindi che il classe 2001 possa partire a gennaio come la passata stagione.

In mediana sarà da valutare Cher Ndour, anche qui la decisione finale spetterà a Pioli, mentre l'idea sarebbe quella di trattenere Amir Richardson. Nonostante gli interessi di Newcastle e Real Betis i viola vorrebbero provare a puntare ancora sul marocchino. Sul mercato poi è anche Lucas Beltran. I viola vorrebbero guadagnare circa 10-15 milioni di Euro dalla sua cessione ma al momento non sono arrivate offerte concrete per l'argentino, solo un interessamento da parte del River Plate. Infine tra i rientranti dai prestiti Nzola, Ikoné, Brekalo, Kouamé, Sabiri, Christensen, Infantino dovranno essere ceduti a titolo definitivo anche a costo di fare una minusvalenza. Bianco, Amatucci, Lucchesi, Barak e Sottil invece dovranno essere valutati da Pioli al Viola Park.