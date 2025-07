Mercato, per Esposito ballano due milioni: in mediana pronto l'assalto a Bernabè

Da domani si aprirà una settimana intensa per la Fiorentina. Una settimana che porterà a Firenze Stefano Pioli, pronto a rendere ufficiale il suo ritorno sulla panchina gigliata, e che vedrà anche Edin Dzeko porre la firma sul contratto che lo legherà al club di Commisso. La prossima sarà anche l'ultima settimana prima del ritiro estivo e della scadenza della clausola da 52 milioni per Moise Kean. Una settimana insomma importate che però non dovrebbe vedere sviluppi dal punto delle punto di vista delle entrate in attacco. Il principale obiettivo al momento si chiama Sebastiano Esposito. La trattativa con l'Inter sta andando avanti anche se ancora ballano due milioni, i nerazzurri chiedono 8 più bonus mentre i viola ne offrono 6 di parte fissa. La chiusura non sembra a rischio ma probabilmente ritarderà anche per le uscite in avanti che prima deve fare la Fiorentina.

La settimana prossima dovrebbe essere anche quella dell'assalto ad Adrian Bernabè. Come riportato da La Nazione, la Fiorentina fino ad adesso ha sondato il terreno con gli agenti del calciatore, che ha dato il suo benestare al trasferimento, ma deve ancora proporre un'offerta concreta al Parma. L'offerta ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni e vista la richiesta dovrà essere intorno ai 20 milioni. I viola poi sono alla ricerca di una mezzala, due se dovesse partire Mandragora, e stanno lavorando per risolvere la questione Dodo. A meno di offerte da 25 milioni in su comunque il brasiliano, rinnovo o no, dovrebbe restare.