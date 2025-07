Bernabè ha detto sì alla Fiorentina, adesso i viola devono convincere il Parma

L'edizione odierna del Corriere dello Sport pone la sua attenzione su Adrian Bernabè. Il centrocampista catalano del Parma è l'obiettivo numero della Fiorentina a centrocampo. Il classe 2001 piace tantissimo alla dirigenza viola e a Pioli ma la trattativa appare in salita. Non tanto per la volontà del giocatore, che avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento a Firenze, quanto per le alte richieste del Parma.

I ducali infatti non vorrebbero perdere un altro pezzo da novanta dopo Bonny, passato all'Inter, e non lasceranno partire Bernabè per meno di 20 milioni. All'ex Manchester City poi, che in Emilia percepisce un ingaggio da 800mila Euro l'anno, i viola offriranno un contratto con un ingaggio più elevato. Vedremo se la prossima settimana Pradè e Goretti proveranno l'affondo decisivo o continueranno ad attendere, da tenere d'occhio comunque i vari piani B.