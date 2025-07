Pioli pronto a tornare a Firenze. Giovedì l'arrivo, resta da definire la presentazione

Stefano Pioli conta i minuti che lo separano dall'annuncio come nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico emiliano in questi giorni è stato in vacanza in Grecia, ma sempre in continuo contatto telefonico con Daniele Pradè. Ha avallato le scelte, ha dato il via libera a quei giocatori che non gli interessavano e che la Fiorentina poteva riscattare, precisa La Nazione. Rimane da capire il giorno in cui si rivedrà per la prima volta al Viola Park ma dovrebbe essere giovedì prossimo (10 luglio), quando poi mancherà davvero poco al raduno della squadra previsto per lunedì 14 (fino al 27 ritiro al Viola Park, poi la lunga tournée inglese dopo un paio di giorni di riposo).

Resta poi da trovare la data della presentazione ufficiale, che ancora non è stata decisa. Potrà essere subito a ridosso dell’arrivo a Firenze oppure nei primissimi giorni di ritiro (più probabile).