Movimenti a centrocampo solo in caso di uscite. Gazzetta: "Occhi su Miller"

Movimenti a centrocampo solo in caso di uscite. Gazzetta: "Occhi su Miller"
© foto di pietro.lazzerini
Oggi alle 09:48Rassegna stampa
di Redazione FV

Secondo La Gazzetta dello Sport il centrocampo della Fiorentina è completo. Soltanto nel caso in cui ci fosse un’uscita - si legge - i dirigenti viola andrebbero a cercare un uomo per completare il reparto. Nicolussi Caviglia piace e intanto dal Regno Unito rimbalza il nome di Lennon Miller, diciottenne scozzese del Motherwell.