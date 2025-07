Abbonamenti, dato in crescita rispetto all'anno passato. Per il Viola Carpet già 1500 biglietti venduti

La campagna abbonamenti della Fiorentina per la stagione 25/26 ha fatto registrare ottimi risultati in poco più di due giorni e mezzo. Sono infatti 6.500, su circa 12.000 posti disponibili, le tessere staccate fino a questo momento. Dato in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un assaggio dell’abbraccio del tifo viola si potrà già avere lunedì sera dalle 21.30 quando, nello stadio Curva Fiesole al Viola Park, si terrà il “Viola Carpet”. Prima squadra, Primavera e Femminile sfileranno salutando i tifosi all’interno dell’impianto.

Per partecipare basta prenotare gratuitamente il posto sul sito ufficiale, ma serve fare in fretta: in mezza giornata sono già stati emessi più di 1.500 biglietti. Da martedì sarà poi possibile assistere alle sessioni serali di allenamento a porte aperte sempre prenotandosi attraverso i canali ufficiali viola. A riportarlo è La Repubblica-Firenze.