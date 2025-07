Per Kean altri 4 giorni di apnea. La Nazione: "Lo United lavora a fari spenti"

Anche La Nazione analizza il futuro di Moise Kean e questi ultimi quattro giorni di apnea, dove la clausola di 52 milioni può essere esercitata. Il club gigliato però, si legge, rimane tranquillo. Offerte, a ieri sera, nemmeno l’ombra.

La suggestione Al Hilal è rimasta lì sullo sfondo, come lo è sempre il Manchester United. Poi c’è il post clausola, quello che potrebbe accadere da mercoledì in avanti. Impossibile escludere a priori che qualcuno bussi alla porta del Viola Park, ma è altrettanto vero che da lì in avanti la Fiorentina diventerebbe padrona dell’eventuale trattativa, con Kean che avrebbe sul tavolo una proposta di rinnovo a 4 milioni a stagione alla quale Pradè e Ferrari stanno lavorando da settimane con l’entourage dell’attaccante.