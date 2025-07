Le 3 opzioni di Kean. Il Corriere Fiorentino: "La scelta può arrivare l'ultimo giorno"

vedi letture

Rinnovo con la Fiorentina, Al Hilal o Manchester United. Sono queste le soluzioni aperte per il futuro di Moise Kean a quattro giorni dalla scadenza della clausola, si legge sul Corriere Fiorentino. L'unica certezza al momento è che l'Al Hilal è pronto a mettere sul piatto più dei 15 milioni (per 4 anni) dell'Al-Qadsiah e per questo il bomber viola ci potrebbe pensare. Anche la proposta della Fiorentina lo ha fortemente colpito (4 milioni netti all'anno), ma è sempre la Premier League, in particolare il Manchester United, la soluzione che potrebbe chiudere gioco, partita, incontro.

Il calciatore prendere, e la sensazione è che potrebbe scegliere solo nell'ultimo giorno utile.