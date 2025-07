La strana situazione dei fantasmi Sabiri e Valentini: il punto sul loro futuro lontano da Firenze

vedi letture

La Nazione fa il punto sulla situazione attuale di Nicolas Valentini e Abdelhamid Sabiri che ad oggi per la Fiorentina sono stati solo dei fantasmi. Ovvero giocatori acquistati dal club in momenti diversi del recente passato ma che non hanno mai messo insieme fin qui nemmeno una presenza ufficiale in maglia viola. E mai probabilmente la metteranno, a giudicare dalle premesse di questo mercato. Per il difensore la sensazione è che si procederà a un nuovo prestito, stavolta con diritto di riscatto, in direzione Verona mentre per ciò che riguarda il fantasista – che ha peraltro il contratto in scadenza tra un anno – l’epilogo alternativo alla risoluzione dell’attuale accordo in essere è una cessione a titolo definitivo, seppur a costo ridottissimo.

Ma quanto ha speso, fin qui, la società di Commisso per Valentini e Sabiri? In realtà per l’ex Boca le cifre sborsate non sono state affatto alte e dunque la rimessa è stata nulla: il classe 2001 è infatti arrivato a Firenze da svincolato e dunque i costi accessori a questo affare sono stati quelli legati solo alle commissioni corrisposte ai suoi agenti, mentre per ciò che riguarda l’ex Samp, reduce da tre prestiti consecutivi prima in Arabia Saudita all’Al-Fayha, poi negli Emirati Arabi all’Ajman Club e infine ancora in Arabia all’Al-Taawoun, resta ancora sospesa nel vuoto la domanda sul perché, a gennaio 2023, la società abbia investito circa 3 milioni di euro.