Fiorentina, in difesa spunta il nome dello svincolato Lindelof, sponsorizzato da De Gea

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla difesa, tra cessioni e nuovi obiettivi di mercato. La cessione di Moreno al Levante e quella imminente di Valentini in prestito all'Hellas Verona scopre almeno uno slot dietro. Servirà un altro difensore, un profilo diverso dai due partenti, un centrale esperto e navigato, magari uno come Victor Lindelof (trent'anni, svincolato dopo otto stagioni allo United) che ha in David De Gea uno sponsor non da poco all'interno del gruppo.