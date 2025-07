Commisso dà il benvenuto a Pioli: "In lui valori umani e voglia di lottare per la Fiorentina"

vedi letture

Nel comunicato della Fiorentina, con cui si ufficializza l'arrivo di Stefano Pioli, sono presenti anche delle parole del Presidente Rocco Commisso che ha così salutato l’arrivo del nuovo mister: “Sono molto contento dell’arrivo di Stefano Pioli alla guida della prima squadra della Fiorentina, sin dalle prime parole che ci siamo scambiati, ho trovato nel Mister valori umani e voglia di lottare per questo Club e questa città che conosce così bene e alla quale è profondamente legato. Io, la mia famiglia e tutta la Fiorentina diamo il bentornato a Stefano augurandogli il meglio per questa nuova avventura in maglia viola.”