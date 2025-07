Juventus, si lavora alle fasce. Tra i nomi plausibili c'è Dodo, valutato 30 milioni dalla Fiorentina

La Juventus sta cercando degli esterni e nella lista bianconera c'è anche Dodo. Ai bianconeri piace il brasiliano perché conosce già la Serie A e se Nuno Tavares costa almeno 35 milioni, il brasiliano viene valutato almeno 30. Da un club che, però, vorrebbe evitare di perderlo, in generale, e di cederlo eventualmente alla Juventus, in particolare. Questi due profili sono i pezzi più pregiati della margherita che sta sfogliano Comolli alla ricerca degli esterni. La strada è comunque in salita, si legge su Tuttosport.