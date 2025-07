Oggi l'ufficialità di Pioli. Commisso ha alzato l'asticella anche con l'ingaggio del mister

Arriverà oggi il comunicato ufficiale del club viola che sancirà il Pioli tris, si legge su La Nazione. Dal 1989 al 1995 l’avventura da giocatore. Dal 2017 al 2019 quella da allenatore. Adesso è pronto a guidare di nuovo la Fiorentina anche se da settimane sta collaborando a distanza con Daniele Pradè. C’è il suo marchio su tutto quello che è stato fatto a livello di mercato. Oggi, come detto, l’ufficialità di quel che si sa da tempo ma che per motivi fiscali e burocratici non poteva essere formalizzato, nemmeno dopo il 25 giugno quando è arrivata la separazione ufficiale dall’Al Nassr.

Pioli firmerà nelle prossime ore un contratto che lo legherà alla Fiorentina per i prossimi tre anni (o due con opzione sul terzo) a circa 3 milioni a stagione. Con lui Rocco Commisso ha alzato l’asticella anche dal punto di vista economico per quanto riguarda lo stipendio dell’allenatore. Domani è atteso per la prima volta al Viola Park dove ad attenderlo ci saranno i dirigenti e già qualche calciatore pronto per cominciare il ritiro da lunedì.