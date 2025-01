STALLO MARÍ: MORENO-MONZA NON DECOLLA, VALENTINI DIFFICILE: MA LA VIOLA CERCA UN CENTRALE

FirenzeViola.it

Pur mantenendo la priorità sull’ormai noto esterno d’attacco, la Fiorentina continua a monitorare anche le altre zone del campo e la ricerca di un difensore non è mai tramontata nelle idee della dirigenza. Un reparto, quello della retroguardia, che fino a poco tempo fa registrava la miglior difesa del campionato, e che oggi invece vive un periodo di appannamento, con l’ultima gara a porta inviolata col Lask del 12 dicembre.

Marì, situazione scambi con i viola: tutto fermo

Il nome fin qui più gettonato è stato quello di Pablo Marì, operazione al momento nel congelatore per diversi motivi. Lo spagnolo piace certamente al suo ex tecnico ma il Monza, nella figura di Adriano Galliani, nonostante il suo contratto in scadenza a giugno spera in un atto di fede da parte del difensore stesso. D’altro canto, il possibile scambio con Nicolas Valentini non risulta essere ad ora un’opzione vicina al concludersi bene. L’argentino è appena arrivato a Firenze, ha trascorso l’autunno al Boca Juniors allenandosi in gruppo fino a Natale (Gago voleva anche impiegarlo nelle ultime gare dell’anno solare) ma con l’obiettivo di giocarsi le sue carte alla Fiorentina, dove anche per ammissione di Raffaele Palladino si è subito ben integrato. Una sua fuoriuscita da Firenze, anche per volere dell’entourage, risulta ad oggi non impossibile ma molto difficile.

Moreno contropartita? E la voglia di giocare

Discorso simile a metà per il suo connazionale-compagno di reparto. Matias Moreno ha racimolato poco e niente finora in termini di minutaggio, Palladino ne ha parlato bene dopo la prova col Napoli e il ragazzo freme dalla voglia di mettersi in mostra. Così, visto il poco spazio ottenuto in viola, l’ipotesi di sfruttarlo come contropartita per arrivare a Marì. Uno scenario che finora non ha incontrato il gradimento del Monza, come detto speranzoso di tenere con se il centrale spagnolo e non convinto per ora dal profilo dell’ex Belgrano. Moreno che, dal canto suo, evidenziata la voglia di trovare più spesso il terreno di gioco, terrà almeno in considerazione ogni scenario che gli venga paventato davanti, dalla permanenza all’uscita in prestito.

Un centrale a priori

Resta il fatto che la Fiorentina supervisiona in continuazione il mercato dei difensori, in attesa di sbloccare la situazione per Pablo Marì o di mettere più a fuoco altri profili che possano essere utili alla retroguardia viola, certamente bisognosa di forze fresche dopo le recenti prestazioni.