Kean, c'è un dettaglio sulla clausola. Il Corriere dello Sport: "Cosa succede se attivata"

Continua a tenere banco il futuro di Moise Kean, a quattro giorni dalla scadenza della clausola da 52 milioni. Da oggi a martedì, per restare dentro alla questione, il "pericolo" maggiore si chiama Al Hilal. Attenzione: se la clausola venisse attivata, la storia si dilaterebbe per altri due giorni: la Fiorentina ha 48 ore di tempo per formulare al giocatore una controposta. Dunque: al massimo si arriverebbe al 17 luglio per conoscere il finale della storia. L’Al Hilal continua a preferire Osimhen, però se andrà l'attaccante del Napoli andrà al Galatasaray allora gli arabi vireranno su Kean. Al calciatore l'Al Hilal potrebbe offrire di più e arrivare non lontano dai venti.

Ma secondo il Corriere dello Sport il club di Commisso ha già pronto un piano. Suddiviso in due: se dovesse ricevere un'offerta per Moise da metà mese in avanti, ha quarantotto ore di tempo per presentare una controfferta che vada a convincere il calciatore che Firenze è meglio di qualsiasi altra destinazione. Non solo: appena la clausola sarà scaduta, la Fiorentina sottoporrà all'attaccante classe 2000 il rinnovo del contratto, dentro cui ci sono il raddoppio dello stipendio (da 2,2 milioni attuali a quattro circa) e la cancellazione della clausola. O, al limite, alzarla così tanto da scoraggiare ogni futuro e potenziale acquirente.