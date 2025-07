La svolta per i lavori al Franchi: dal governo 55 mln, così si liberano risorse per il restyling

Svolta nei lavori allo Stadio Artemio Franchi. Come si legge su La Nazione, al Comune di Firenze saranno assegnati 55 milioni che potranno essere destinati a portare avanti i lavori. Non direttamente, però, ma svincolandoli da altri interventi. Perché con un atto che finirà a giorni in Gazzetta Ufficiale al Comune di Firenze vengono assegnati 55 milioni destinati ai «Pui», piani urbani integrati. Soldi che rientrano nella più ampia proposta denominata “Firenze Città dei Giovani“ e sono destinati a precisi interventi, sviluppati su quattro linee: ’scuole e spazi per l’accoglienza studentesca sicuri e rigenerati’, ’inclusione, sport e giovani’, ’mobilità sostenibile e sicura’, ’spazi verdi riqualificati’.

Ma con questi «nuovi» milioni che vireranno ora indirettamente sul Franchi, a che punto è lo stadio? Al momento i lavori – che per la loro “accelerazione“ imporranno alla Fiorentina di giocare i primi impegni della prossima stagione lontano da casa – sono stati interamente coperti da finanziamenti pubblici. Ci sono stati comunque contatti con il club di Commisso, e resta in piedi l’ipotesi che con una formula da mettere a punto, il patron viola possa “entrare“ nella partita del restyling, magari anticipando le cifre di una lunga concessione.