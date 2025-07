FirenzeViola Un altro ritorno nello staff di Pioli: ecco chi è il collaboratore tecnico Riccardo Taddei

Il ritorno di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina segna non solo un nuovo inizio per il tecnico emiliano, ma anche una sorta di cerchio che si chiude per un altro ex viola (oltre al vice, Andrea Tarozzi), Riccardo Taddei. Nato a Pisa e cresciuto calcisticamente proprio nel settore giovanile gigliato, Taddei sarà parte dello staff tecnico come collaboratore tecnico di Pioli. Taddei, classe 1980, era un attaccante talentuoso, un fantasista dotato di una tecnica raffinata. Chi lo ha visto all’opera nei primi anni di carriera non ha dubbi: avrebbe potuto ambire a ben altri palcoscenici. Ma la sfortuna, sotto forma di continui infortuni al ginocchio, ha frenato la sua parabola.

La Fiorentina lo aveva cresciuto e poi lasciato partire in prestito al Pontedera, nel 1997, in Serie C2. I suoi lampi convinsero i dirigenti viola a riportarlo a casa, nella Firenze della gestione Cecchi Gori, dove condivideva lo spogliatoio con campioni del calibro di Rui Costa, Nuno Gomes e Amaral. Un contesto difficile per emergere, soprattutto per un giovane che lottava con la tenuta fisica. Le occasioni furono poche: solo cinque presenze in tre stagioni, poi il passaggio a parametro zero al Genoa.

Il vero apice della carriera Taddei lo toccò con la maglia della Cremonese, dove arrivò nell’estate del 2003. I grigiorossi misero a segno uno dei colpi più azzeccati della loro recente storia: in due stagioni, Taddei segnò 18 reti e contribuì in maniera decisiva alla doppia promozione dalla C2 alla B, tra giocate ispirate e assist decisivi. La sua annata 2004-2005, con 13 gol all’attivo, fu tra le più prolifiche. Ma ancora una volta, il destino lo mise alla prova: l’ennesimo grave infortunio lo costrinse ai box per l'intera stagione 2005-06. Nel 2007 ripartì dal Brescia di Serse Cosmi, dove alternò buone prestazioni ad altri stop fisici. Riuscì comunque a partecipare alla promozione delle Rondinelle in Serie A nel 2010, pur senza un ruolo da protagonista.

Negli anni successivi indossò diverse maglie tra Serie B e Lega Pro, tra cui Triestina, Casale, Rimini, Alessandria e infine Catanzaro, chiudendo la carriera da calciatore nel 2016. Da lì, la transizione in panchina fu naturale: Taddei intraprese la carriera da allenatore affiancando Luca D’Angelo come vice a Bassano. Un sodalizio tecnico che proseguì alla Casertana, poi a Pisa e infine allo Spezia, costruendo nel tempo una solida reputazione come collaboratore tecnico attento e preparato. Ora, il ritorno alla Fiorentina da uomo di staff. Un percorso che racconta di talento, resilienza e passione. Taddei torna a casa, e lo fa nel ruolo di chi ha saputo trasformare le difficoltà in esperienza, mettendole al servizio della squadra.