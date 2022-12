MONZA, Ecco chi rientrerà nella sfida contro i brianzoli

La partita contro il Monza si avvicina e per la Fiorentina è già tempo di individuare chi potrà essere a disposizione per il 4 gennaio. Il test di venerdì contro la Primavera ci dirà qualcosa in più sul percorso di Castrovilli e Gonzalez. Se il primo è sicuro di una convocazione contro i brianzoli, il secondo potrebbe invece provare a disputare uno spezzone dell'amichevole in famiglia per provare a guadagnarsi una convocazione in campionato. Diversa la situazione di Sottil: l'esterno viola rimarrà infatti ai box per un altro mese abbondante. Infine Amrabat. Il marocchino si sta godendo gli ultimi mesi di vacanza e sarà a Firenze nei primi giorni dell'anno: difficile vederlo in campo contro il Monza ad oggi. A riportarlo è La Nazione.