MODULO, Out Colpani, dentro Mandragora per un nuovo 11

La combinazione di Gudmundsson e Beltrán potrebbe rivelarsi letale per le avversarie della Fiorentina, ma per evitare che diventi un rischio per la squadra, serve equilibrio. La partita di Bologna ha evidenziato che la formazione di Palladino, con i mediani Adli e Cataldi che non sono "puri", non riesce a sostenere efficacemente i trequartisti e a difendere dopo la perdita del pallone. Tuttavia, il 4-3-2-1 (albero di Natale) potrebbe essere la soluzione per sfruttare al meglio le qualità di Gudmundsson e Beltrán, migliorando il centrocampo e garantendo maggiore solidità difensiva.

Questo schema permette di avere più geometria, interdizione, e capacità di inserimento, e offre una struttura più equilibrata per la Fiorentina. Tra i cambi di interpreti uscirebbe dall'11 titolare Colpani, per far posto a Mandragora, che ha anche doti d'inserimento.