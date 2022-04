MODOLO, Si candida per essere titolare contro i viola

La Gazzetta dello Sport dedica uno spazio al Venezia al suo interno ed in particolare a Marco Modolo. La squadra di Zanetti ha bisogno di "guerrieri" per cercare di ottenere una salvezza che sta diventando sempre più problematica, visto il calendario e il morale a pezzi. Il tecnico si è riaffidato all'inossidabile 33enne che si ricandida anche per la trasferta di Firenze, dopo aver messo da parte 6 presenze in Serie A. Insieme a Vacca, Modolo è il leader carismatico ed anche quando è seduto in panchina è una sorta di allenatore aggiunto per scuotere e incitare i suoi.