FirenzeViola Totoformazione: dubbi tra Parisi e Balbo, caos modulo. Davanti Fabbian e Piccoli

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Col Rakow con la squadra di Conference, aggiungendo qualche titolare in più rispetto all'andata. Questo quanto esce dalla lettura stamani dei quotidiani, che in vista della gara di ritorno in programma stasera alle 18.45 tra Rakow e Fiorentina (si riparte dal 2-1 viola dell'andata, chi passa stacca il biglietto per i quarti di Conference), ipotizzano il solito blocco del giovedì, con Christensen, Comuzzo, Ndour,Harrison, Fabbian e Fazzini, sommando a questi titolari della sfida di lunedì scorso a Cremona. Ad esempio Dodo che, visti i problemi sulle corsie (Fortini non è neanche partito per un problema di lombalgia, Gosens non è al meglio dopo il trauma toracico patito allo Zini) dovrà stringere i denti. Su questo tutto d'accordo: diverso il discorso per la fascia sinistra di difesa: Corriere dello Sport, Gazzetta e Repubblica puntano su Luis Balbo, classe 2006 venezuelano che ha già debuttato da titolare a gennaio scorso contro il Como (Coppa Italia); Tuttosport e Corriere Fiorentino scrivono invece che sarà ancora una volta Fabiano Parisi a spuntarla.

Per il resto incertezze sul modulo (tanti numeri ipotizzati, con la sensazione che alla fine questo sia solo un perverso gioco dei quotidiani vista l'inutilità di parlare di moduli nel 2026) e un dubbio dietro, con il Corriere dello Sport che punta su Luca Ranieri in difesa a fianco a Pietro Comuzzo, mentre gli altri giornali schierano Marin Pongracic. Davanti Roberto Piccoli, da cui ci si aspetta una conferma dopo l'ottima prova di lunedì (un gol e un assist), ma l'aspettativa è anche per capire quanto minutaggio riserverà Vanoli a Moise Kean, in vista della sfida all'Inter di domenica scorsa am anche del playoff Mondiali con la Nazionale.

Ecco le probabili formazioni di quotidiani e siti specializzati:

Corriere dello Sport: FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Mandragora, Ndour; Harrison, Fabbian, Fazzini; Piccoli

Gazzetta dello Sport: FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Balbo; Ndour, Mandragora, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini.

Tuttosport: FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Mandragora, Ndour; Harrison, Fabbian, Fazzini; Piccoli.

La Nazione:

Corriere Fiorentino: FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Ndour; Harrison, Fabbian, Mandragora, Fazzini; Piccoli.

Repubblica (Firenze): FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Balbo; Mandragora; Harrison, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli.

FirenzeViola.it: FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen, Dodò, Pongracic, Comuzzo, Balbo, Mandragora, Harrison, Ndour, Fabbian, Fazzini, Piccoli.

Tuttomercatoweb.com: FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Ndour, Mandragora, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini.