MILENKOVIC, Tra gol e rinnovo: la Viola lo attende

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina si parla anche di Nikola Milenkovic e della sua situazione a livello contrattuale: come spiega il quotidiano, il difensore - rimasto a Firenze in estate nonostante le tante offerte ricevute (e un contratto mai rinnovato) - vuole riprovare a siglare l’impresa dell’anno scorso, quando grazie a un suo gol di testa decise nei minuti finali la sfida interna contro l’Udinese. Come spiega il giornale, al momento è più facile che il serbo firmi un altro gol che il suo rinnovo, attualmente in scadenza nel 2022. La Viola nelle settimane scorse ha alzato un muro sul suo difensore ma è chiaro che senza un accordo dovrà valutare al più presto una cessione per non rischiare di perderlo a 0.