MILENKOVIC, Ora il reset per la salvezza. Il mercato...

Non proprio un bel periodo per Nikola Milenkovic in Nazionale. Il giocatore è stato espulso a tempo scaduto contro il Portogallo dopo aver favorito entrambi i gol messi a segno da Diogo Jota. Già da oggi sarà, dunque, disponibile per Iachini. Tuttavia, scrive il Corriere dello Sport, il giocatore deve resettarsi e ripartire per la salvezza della Fiorentina, ma anche per non deludere le aspettative di chi lo cerca sul mercato, ossia molte big della Premier League come Manchester United e Liverpool.