MILAN, Muro Viola per Milenkovic-Pezzella. Ma Paquetà...

Milan e Fiorentina continuano a dialogare per quanto riguarda il mercato. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i rossoneri restano molto interessati a Nikola Milenkovic, anche se dal fronte Fiorentina non è stata registrata alcuna apertura, anzi. Sia per il serbo che per Pezzella il Milan puntava a mettere in piedi uno scambio con Paquetà, ma la Viola vuole solo cash. E pure tanti soldi. Nel caso il brasiliano venga però venduto ad una buona cifra (Lione in pole), allora potrebbe tornare alla carica.