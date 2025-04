Milan-Fiorentina 2-2, difesa in affano: Marì il peggiore, insufficiente anche Pongracic

Come spesso accade, quando vediamo una partita spettacolare ricca di gol ed emozioni qualche lucana difensiva c'è. Proprio questo è successo ieri sera a San Siro in occasione del match, terminato 2-2, tra Milan e Fiorentina. Non a caso per quanto riguarda la formazione di Palladino tra i peggiori in campo ci sono due dei tre difensori centrali schierati ieri in campo dal tecnico campano. Si tratta di Pablo Marì e Marin Pongracic. L'ex Monza è colpevole di essere uscito in maniera avventata su Abraham in occasione del gol dell'inglese e di aver lasciato sguarnito un corridoio centrale al momento del pareggio di Jovic. Il centrale croato invece, con il compito di marcare Leao, è andato in difficoltà ogni volta che l'esterno portoghese l'ha puntato. L'unica sufficienza per Pablo Marì arriva dal Corriere Fiorentino (6), mentre sono sue i 6 ottenuti da Pongracic (Corriere Fiorentino e Corriere dello Sport). Di seguito i voti dei due difensori:

I VOTI DI PABLO MARI

La Nazione: 5,5

Il Corriere Fiorentino: 6

La Repubblica: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Il Corriere dello Sport: 4,5

TuttoSport: 5

I VOTI DI PONGRACIC

La Nazione: 5,5

Il Corriere Fiorentino: 6

La Repubblica: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Il Corriere dello Sport: 6

TuttoSport: 5,5