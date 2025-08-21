Bologna scatenato sul mercato: chiuso Rowe, occhi su Mandragora

Dopo aver acquistato Nadir Zortea, il Bologna continua a spingere sul mercato. Secondo SkySport gli emiliani cercano un colpo in mezzo al campo e tra i nomi buoni è tornato quello di Rolando Mandragora, il cui rinnovo con la Fiorentina ancora non è stato definito. Oltre al numero otto viola, già protagonista con Vincenzo Italiano a Firenze, occhi anche su Hans Nicolussi Caviglia, accostato anche a Fiorentina e Torino.

Intanto il Bologna ha quasi chiuso per Jonathan Rowe, attaccante della Nazionale inglese Under21 e in uscita da Marsiglia dopo la clamorosa rissa nello spogliatoio col compagno di squadra Adrien Rabiot.