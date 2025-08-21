Bologna scatenato sul mercato: chiuso Rowe, occhi su Mandragora
FirenzeViola.it
Dopo aver acquistato Nadir Zortea, il Bologna continua a spingere sul mercato. Secondo SkySport gli emiliani cercano un colpo in mezzo al campo e tra i nomi buoni è tornato quello di Rolando Mandragora, il cui rinnovo con la Fiorentina ancora non è stato definito. Oltre al numero otto viola, già protagonista con Vincenzo Italiano a Firenze, occhi anche su Hans Nicolussi Caviglia, accostato anche a Fiorentina e Torino.
Intanto il Bologna ha quasi chiuso per Jonathan Rowe, attaccante della Nazionale inglese Under21 e in uscita da Marsiglia dopo la clamorosa rissa nello spogliatoio col compagno di squadra Adrien Rabiot.
Pubblicità
News
Ranieri a Sky: "Domani è la nostra partita, ho visto i compagni carichi. La fascia? Ecco com'è andata"
Le più lette
2 Conference e mercato, la Fiorentina accelera. A Presov avanti col tridente mentre Piccoli è praticamente viola
Copertina
Lorenzo Di BenedettoTre acquisti in meno di due settimane. Quanto sarà fondamentale il passaggio del turno in Conference? Il passato ci insegna che i playoff incidono sul mercato. Piccoli il primo della lista in attacco. Ecco l'identikit del difensore
Angelo GiorgettiSe Pioli si volta verso la panchina, chi c'è che può cambiare la partita? Pellegrini idea chic, ma ecco la verità. Servono un vice Kean (maschio alfa) e un vice Dodo. La grana ingaggi alti e i no di Beltran e Ikone
Mario TeneraniBeltran rifiuta tutto, cambio strategia. Ioannidis ma anche altro: ci vuole una punta. Intanto Mandragora, poi vediamo. Torna in pole Zortea, Fortini Cagliari o Toro
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com