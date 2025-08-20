A Fagioli le chiavi del centrocampo. CorFio: "È lui il regista prescelto da Pioli"

A Fagioli le chiavi del centrocampo. CorFio: "È lui il regista prescelto da Pioli"
Oggi alle 10:26Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere Fiorentino propone un focus su Nicolò Fagioli. In mezzo al campo saranno consegnate a lui le chiavi del gioco, almeno nelle due sfide utili a guadagnarsi l’accesso alla prima fase di Conference League, ma probabilmente anche nelle due trasferte che apriranno il cammino in campionato della Fiorentina. Già, perché Fagioli è stato indicato come il potenziale regista della squadra, lui che fino a ora aveva invece sempre giocato da mezzala.

In coppia con il neo acquisto Sohm l’ex bianconero ha giocato praticamente tutte le amichevoli estive alternando buone cose a un ritardo fisiologico di condizione. Ma adesso che si ricomincia a far sul serio le aspettative nei suoi confronti sono destinate a salire. 