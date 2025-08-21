FirenzeViola

Polissya-Fiorentina 0-1, ricomincia il De Gea show: miracolo dello spagnolo su Filippov

Polissya-Fiorentina 0-1, ricomincia il De Gea show: miracolo dello spagnolo su FilippovFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:25Primo Piano
di Ludovico Mauro

Miracolo di David De Gea su un colpo di testa di Filippov. Gli ucraini scodellano la sfera in area pescando il centravanti lasciato colpevolmente solo da Pongracic. Il croato perde l'uomo che impatta alla sinistra dello spagnolo: l'ex United fa un balzo alla sua destra e compie un intervento straordinario, tenendo il punteggio sullo 0-1.