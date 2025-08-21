FirenzeViola
Polissya-Fiorentina 0-1, ricomincia il De Gea show: miracolo dello spagnolo su Filippov
FirenzeViola.it
Miracolo di David De Gea su un colpo di testa di Filippov. Gli ucraini scodellano la sfera in area pescando il centravanti lasciato colpevolmente solo da Pongracic. Il croato perde l'uomo che impatta alla sinistra dello spagnolo: l'ex United fa un balzo alla sua destra e compie un intervento straordinario, tenendo il punteggio sullo 0-1.
4 Conference e mercato, la Fiorentina accelera. A Presov avanti col tridente mentre Piccoli è praticamente viola
Copertina
Lorenzo Di BenedettoTre acquisti in meno di due settimane. Quanto sarà fondamentale il passaggio del turno in Conference? Il passato ci insegna che i playoff incidono sul mercato. Piccoli il primo della lista in attacco. Ecco l'identikit del difensore
Angelo GiorgettiSe Pioli si volta verso la panchina, chi c'è che può cambiare la partita? Pellegrini idea chic, ma ecco la verità. Servono un vice Kean (maschio alfa) e un vice Dodo. La grana ingaggi alti e i no di Beltran e Ikone
Mario TeneraniBeltran rifiuta tutto, cambio strategia. Ioannidis ma anche altro: ci vuole una punta. Intanto Mandragora, poi vediamo. Torna in pole Zortea, Fortini Cagliari o Toro
