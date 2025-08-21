Polissya-Fiorentina, le formazioni ufficiali: fuori Dzeko, gioca Ndour

Polissya-Fiorentina, le formazioni ufficiali: fuori Dzeko, gioca NdourFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:47Copertina
di Luciana Magistrato

Alle 20 fischio d'inizio per Polissya-Fiorentina, gara di andata dei playoff per accedere alla Conference League. Si gioca in Slovacchia, allo stadio Tatran di Presov, per motivi di sicurezza essendo coinvolta una squadra ucraina. L'arbitro è l'azero Aliyar Aghayev, come gli assistenti Zeynal Zeynalov e Akif Amirali. Ufficializzati gli undici titolari con Ndour al posto di Dzeko, in un presumibile 3-5-2 con Gudmundsson a girare intorno a Kean.

Polissya (4-3-3): Kudryk, Kravchenko, Chobotenko, Sarapii, Kornrichuk; Lednev, Babenko, Andriyevskiy; Hutsuliak,  Filippov, Nazarenko. A disposizione: Volynets, Ulihanets, Talles Costa, Beskorovainyi, Joao Vialle, Karaman, André Gonçalves, Mykytiuk, Haiduchyk. Allenatore Ruslan Rotan

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean.  A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Sabiri, Marì, Fazzini, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Braschi, Parisi. Allenatore: Stefano Pioli