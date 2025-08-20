Stramaccioni alla Gazzetta: "Trovo molto interessante la Fiorentina di Pioli"

Così Andrea Stramaccioni, questa mattina, a La Gazzetta dello Sport: "Immagino un campionato bellissimo ed equilibrato, per questo non vedo l’ora che inizi. Napoli e Inter, a mio avviso, partono davanti a tutti e soprattutto alla pari. Il Napoli è fortissimo e mi piace, ma intorno ai nerazzurri leggo troppo pessimismo. Io penso che inizieranno spalla a spalla, anche perché una stagione con la Champions da giocare è molto diversa da quella passata, dove Conte e i suoi potevano concentrarsi solo sullo scudetto. Per Juventus, Milan e Roma aspetto di vedere le squadre al completo. L’Atalanta avrà una sfida tosta: non sarà facile restare tra le prime tre. Bologna, Fiorentina e Lazio completano la griglia".

Ha parlato di tre big da completare: chi si è mosso meglio sul mercato finora?

"Non ricordo una stagione con così tante squadre incomplete alla vigilia della prima giornata. Guardando le rose attuali, vedo il Napoli davanti a tutti: si è mosso bene e coi tempi giusti. Inter, Juventus, Milan e Roma devono ancora rifinire il mercato. Mi è piaciuto quello del Bologna e trovo molto interessante la Fiorentina di Pioli. Peccato per lo stop della Lazio, ma Sarri senza coppe potrà lavorare forte. Ottimo il colpo Simeone al Torino. E che bello il Como di Fabregas…".