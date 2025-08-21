Polemica social del Polissya contro la Fiorentina: si scalda il clima pre Conference
Si scalda il clima pre partita della sfida di questa sera tra Polissya e Fiorentina. Il club ucraino ha polemizzato sui social commentando il post della Fiorentina (poi cancellato ndr) che rendeva noti gli orari della partita di questa sera seconda i vari fusi internazionali dove veniva riportata l'ora del fischio d'inizio col fuso di Mosca senza citare quello di Kiev.
Col conflitto in corso e con tutto quello che sta accadendo tra Russia e Ucraina, il post non è stato accolto bene dal Polissya che ha risposto così: "Senza Kiev, ma con Mosca quando giochi contro una squadra ucraina. Bravo". Come detto, la Fiorentina ha cancellato prontamente il post ma i commenti erano già molti oltre ai retweet della risposta del Polissya.
Without Kyiv, but with moscow when you play against a Ukrainian team.— ФК «Полісся» Житомир (@fcpolissya) August 21, 2025
Bravo
