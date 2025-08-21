FirenzeViola

Polissya-Fiorentina 0-2, bolide di Gosens dentro l'area. I viola mettono la freccia

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:35Primo Piano
di Ludovico Mauro

Raddoppia la Fiorentina, al 32' è Robin Gosens che sigla il gol del momentaneo 0-2 sul campo del Polissya, nel playoff d'andata in Conference League. Ancora bene Kean, che se ne va a destra e crossa al centro, trovando il tedesco che insacca grazie a una conclusione potente, solo deviata dal portiere Kudryk.