Beltran ai margini, Brekalo rescinde. La Fiorentina forza le uscite

Sulle colonne del Corriere dello Sport spazio anche a un punto sulle cessioni in casa Fiorentina. Si parte dalla delicata situazione di Lucas Beltran: escluso dai convocati per la partita di oggi, continua a riflettere sulla possibilità di accettare la proposta del Cska Mosca per un contratto quinquennale da 3 milioni netti a stagione. I russi hanno offerto 11 milioni di euro alla Fiorentina per aggiudicarsi l'ex River Plate. Manca 'solo' la decisione del calciatore. I viola vogliono liberarsi del suo ingaggio oneroso (soprattutto se rapportato agli ulteriori tre anni di contratto che gli mancano). Servirà un po' di pazienza, con lo stesso Pioli che ha confermato in conferenza stampa ieri come il calciatore sia lontano per esigenze di mercato.

Si è sbloccata invece la situazione di Josip Brekalo. L'attaccante croato lascia la Fiorentina con la risoluzione contrattuale: il suo accordo scadeva nel 2026. Diventerà un nuovo giocatore del Real Oviedo. Anche Alessandro Bianco sta cercando una sistemazione, tanto che è stato escluso dai convocati di Polissya-Fiorentina. Nei prossimi giorni sono previsti sviluppi sul suo futuro: il classe 2002 è a Firenze in attesa di possibili acquirenti.