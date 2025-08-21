FirenzeViola Conference e mercato, la Fiorentina accelera. A Presov avanti col tridente mentre Piccoli è praticamente viola

vedi letture

Comincia in Slovacchia il cammino europeo della Fiorentina, a Presov, dove stasera i viola affrontano gli ucraini del Polissya nell’andata del preliminare di Conference League. Per Pioli, che da tecnico viola è comunque all’esordio in una competizione europea, l’opportunità di cominciare nel migliore dei modi, a patto di non snobbare un avversario che affronterà la gara dell’anno dopo aver superato gli ungheresi del Passi.

Formazione pressochè fatta

In termini di formazione molto si è già visto durante il precampionato, con un assetto che Pioli dovrebbe confermare anche stasera alla Tartan Arena. Davanti a De Gea la linea a tre sarà composta da Comuzzo, Pongracic e Ranieri mentre sugli esterni non ci sono dubbi relativamente a Dodò sulla destra e Gosens sulla sinistra con Sohm e Fagioli in cabina di regia. Davanti Gudmundsson e Dzeko a sostegno di Kean.

Dal campo al mercato

Intanto anche in Slovacchia arrivano (forti) le voci di mercato che danno Beltran ormai partente seppure l’argentino debba rompere gli indugi nei confronti del CSKA Mosca. Di certo nel frattempo la Fiorentina ha spinto sull’acceleratore per Piccoli, trovando anche un accordo iniziale con il Cagliari sulla base di 25 milioni più 4 di bonus. Un’operazione in stato molto avanzato, per la cui chiusura mancherebbe solo la relativa uscita di Beltran, e soprattutto un innesto che rende l’attacco a disposizione di Pioli ancora più completo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

POLISSYA (4-3-3): Volynets, Kravchenko, Sarapiy, Beskorovainyi, Chobotenko, Andrievsky, Babenko, Lednev, Gutsuliak, Filippov, Nazarenko

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Sohm, Fagioli, Gosens, Gudmundsson, Dzeko, Kean