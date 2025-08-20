La rinascita di Moise Kean. Gazzetta: "Palladino ha lasciato, ma ha dei meriti"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport, questa mattina, propone un focus su Moise Kean. La Fiorentina, che questo pomeriggio viaggerà alla volta di Presov in Slovacchia per l’andata del playoff di Conference League di domani sera contro il Polissya, confida soprattutto nel suo bomber che ha scelto di restare nella città che lo ha accolto come un figlio, coccolato e fatto calcisticamente rinascere. Sostenuto, capito e pungolato dal tecnico della passata stagione, Raffaele Palladino. Che ha lasciato il club con un contratto di due anni, ma ha dei meriti. Altrimenti Kean non avrebbe segnato 19 gol in campionato, 1 in Coppa Italia e 5 in Conference.