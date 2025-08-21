FirenzeViola

Polissya-Fiorentina 0-1, tiro di Kean, palo e schiena di Kudryk: Viola avanti a Presov

© foto di Federico De Luca 2025
di Redazione FV

Dopo 8 minuti di partita e della nuova stagione ufficiale, ecco il primo gol con la Fiorentina 2025/2026 del bomber Moise Kean, a un passo dal rinnovo di contratto con i toscani. In realtà si tratta di autogol del portiere di casa Kudryk, per via del palo colpito inizialmente dall'attaccante ex Juventus, autore comunque di una bella serpentina in solitaria prima di calciare dalla distanza.