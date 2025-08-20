Servono un attaccante e un centrocampista, Tuttosport: "Pioli verrà accontentato"

Spazio al mercato su Tuttosport. Il quotidiano scrive che Pioli ha bisogno di acquisti funzionali: tutto lascia pensare che verrà accontentato. Il ds Pradè d’altronde ha abituato ai botti finali, pur dovendo affrontare anche altre priorità come Beltran che sta riflettendo sulla corte della Cska Mosca. O i non pochi esuberi che stanno gravando sul monte ingaggi. Ma al netto delle varie difficoltà nel clan viola si punta ad una stagione che sia di ambizione e non di transizione.

Quindi restano vive per l’attacco le candidature di Roberto Piccoli del Cagliari (ad ora in pole), di Fotis Ioannidis del Panathinaikos, del giovane ma già pronto George Ilenikhena del Monaco, tutti elementi costosi ma considerati funzionali. Si cerca poi un innesto per il centrocampo, un giocatore aggressivo e di gamba.