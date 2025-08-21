Inizia il percorso verso Lipsia. La voglia di Conference di Pioli e il pensiero ad Astori

Comincia la stagione della Fiorentina e, allo stesso tempo, il percorso viola in Conference. Il grosso obiettivo è quello dell'Europa, di arrivare a giocarsi la terza finale il prossimo 27 maggio a Lipsia. Lo ribadisce anche Tuttosport, riprendendo le parole di ieri di Stefano Pioli: dopo le due finali perse con Vincenzo Italiano e lo stop in semifinale lo scorso maggio con Raffaele Palladino la Fiorentina torna all'assalto della Conference. Competizione che non ha certo il prestigio, il fascino, gli introiti della Champions. Ma resta pur sempre una vetrina che permette di portare a casa un trofeo e accedere all'Europa League. E, nel caso della squadra viola ha comunque portato finora nelle casse una cinquantina di milioni di euro.

Adesso ci riprova con al timone un allenatore che ha in bacheca uno scudetto (vinto con il Milan) e vanta una lunga importante carriera e una grande esperienza nelle coppe internazionali: 76 gare di cui l'ultima è stata una semifinale di Champions, persa nel 2023 con l'Inter, con 37 successi e 18 pareggi). Stefano Pioli ha tracciato la strada fin dal primo giorno del suo ritorno a Firenze. Provare a riportare un trofeo in bacheca dopo 24 anni: «Manchiamo da tanto tempo da un traguardo del genere, non voglio sembrare banale ma sarebbe un sogno centrarlo per dedicarlo ad Astori. Davide è sempre con me, adesso ancora di più».