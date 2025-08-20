Un dubbio per Pioli, CorSport: "Dzeko può lasciare spazio a un centrocampista"

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport - Stadio, Stefano Pioli ha un solo dubbio per la partita di domani contro il Polissya. Le condizioni non ottimali di Edin Dzeko potrebbero convincere il tecnico viola a inserire un centrocampista in più (Ndour in vantaggio su un Mandragora ancora non al meglio), con il bosniaco che diventerebbe quindi un prezioso cambio a partita in corso.

Dzeko sì, Dzeko no? Probabile che Pioli si porterà questo cruccio in trasferta, per poi decidere solo a ridosso della gara in base anche alle risposte fisiche dell'ex Inter. In caso di esclusione dal 1' di Dzeko sarà quindi 3-5-2, modulo provato nell'ultima partitella domenica scorsa contro il Viareggio.  