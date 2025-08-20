Damiano Tommasi a Il Messaggero: "Fiorentina e Roma hanno ottime qualità"

L'ex calciatore Damiano Tommasi, oggi sindaco di Verona, ha parlato del campionato di Serie A a Il Messaggero: "Le milanesi sono molto competitive, Fiorentina e Roma hanno ottime qualità. Non so alla Juve quanto tempo di assestamento serva, il Napoli è un punto interrogativo. Ed è vero che la Lazio ha il mercato bloccato, ma a volte da costretto tiri fuori il meglio. Un mio progetto sportivo è la riqualificazione del Bentegodi".