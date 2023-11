MILAN-FIO, È allarme difesa: Italiano studia le contromosse

FirenzeViola.it

Sono già iniziati, scrive il Corriere dello Sport, i grattacapi per Vincenzo Italiano che sarà chiamato a trovare delle soluzioni in difesa, anche se il problema questa volta non viene dalle fasce. Con la squalifica rimediata da Ranieri per il giallo nell’ultima giornata di campionato contro il Bologna e l’approdo in Nazionale di Milenkovic, Quarta, Comuzzo e Mina al momento il tecnico non ha disposizione nessuno dei centrali che sabato prenderanno parte alla trasferta contro il Milan.

Se da una parte sarà però possibile rivedere il serbo a Bagno a Ripoli già nella giornata di domani, discorso diverso per i due sudamericani, che non torneranno in Italia prima di giovedì, avendo quindi a disposizione soltanto la giornata di venerdì per preparare la sfida ai rossoneri. Per quanto riguarda, infine, il baby Comuzzo, anche lui dovrebbe rientrare a Firenze soltanto nella giornata di mercoledì.