Le pagelle di Vanoli, dal 5,5 a un 4,5: "Alla fine la perde lui contro l'Inter"

I quotidiani non esaltano le scelte di Paolo Vanoli ieri pomeriggio contro l'Inter, anzi. L'allenatore della Fiorentina si gioca tutto nel finale schierando la squadra con la difesa a 3 e provando a reggere l'ondata nerazzurra con scarso successo. Per questo i voti al tecnico oscillano tutti tra il 5 e il 5,5. Andiamoli a vedere nel dettaglio.

Corriere Fiorentino - 5: Impaurito. Cambi da «braccino»: tutti dietro con la peggiore difesa del campionato. Persa una grande occasione in una giornata in cui la fortuna era dalla parte.

Gazzetta dello Sport - 5,5: Quando ti chiudi così, se va bene sei stato bravissimo, ma se va male... Va male e il cambio della difesa a cinque non è quello che serviva.

Repubblica - 4,5: Alla fine la perde lui. Perché dopo il gol di Jimenez e i cambi che non aiutano la Fiorentina si arrocca in area sotto la gragnola di colpi dei nerazzurri. E deve ringraziare Mariani e De Gea se il passivo dice che il gol di svantaggio è solo uno. E la classifica sanguina ancora...

La Nazione - 5,5: Prepara bene la gara, ma i 33 tiri subiti testimoniamo la superiorità dell’Inter che alla fine esonda oltre i demeriti viola. Più che i cambi a vanificare quanto costruito con sudore e merito l’atteggiamento della squadra che ha finito per arretrare troppo sotto la spinta nerazzurra. Anche perché aveva già speso tanto nel rincorrere e tamponare.

Tuttosport - 5,5: Non un’ideona passare al 5-3-2: la squadra non riparte più e piglia due gol nel recupero.