MERCATO, Sette addii a zero euro: è una Viola tutta da rifare

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport viene proposto un focus legato alla rivoluzione in rosa della Fiorentina, che ha visto partire tanti elementi con il 30 di giugno. Game over, tutti insieme, lo stesso giorno e senza portare in dote nemmeno un euro. La Fiorentina ha salutato sette giocatori e la Fiorentina dalle loro partenze ha incassato zero euro perché erano tutti in prestito (non esercitato) o svincolati.

È stato il momento dell'addio per un difensore (Faraoni), ma in quel ruolo la squadra viola è già coperta perché come terzini destri ci sono in rosa Dodo e Kayode, un attaccante (Belotti) ma è già stato preso Kean dalla Juventus, mentre il centrocampo è il reparto rimasto praticamente vuoto (ci sono in mediana soltanto Mandragora e Bianco di rientro dalla Reggiana) e avrà bisogno di diverse operazioni a breve. Un settore da rifare completamente.