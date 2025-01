MERCATO, Priorità al centrocampista: tutti i nomi al vaglio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina cerca un centrocampista parallelamente all’esterno d’attacco e al mercato in uscita. Secondo La Nazione indipendentemente dai nomi è chiaro che il club viola sta cercando sostanza. In questo senso i nomi al vaglio erano e restano Cristante, Lovric, Matic, Bondo o il preferito Frendrup. Per quanto visto nell’ultimo periodo, una pedina importante in mezzo al campo serve più di qualsiasi altra cosa.