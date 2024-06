MERCATO, Linea verde per la Fiorentina del futuro

FirenzeViola.it

Da un lato, abbiamo i prestiti che torneranno alla base, rappresentati da giovani talenti che si sono messi alla prova nella Serie B. Dall'altro, c'è il mercato che sembra delineare una nuova direzione per la Fiorentina, contrassegnata da una chiara preferenza per giovani nati dal 1999 in poi. I nomi che circolano in questi giorni, come riportato dal Corriere dello Sport, rispecchiano questa tendenza.

Tra questi ci sono Valentin Carboni, attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter ma attualmente in prestito al Monza. La Fiorentina aveva già tentato di acquistarlo a gennaio, ma un'offerta da 20 milioni era stata respinta. Nicolò Zaniolo, classe 1999, è stato associato ai toscani sin dalla scorsa estate. Altri nomi che potrebbero interessare includono Lorenzo Lucca e Nikola Krstovic, entrambi nati nel 2000, e potrebbero essere delle valide aggiunte per potenziare l'attacco della squadra. Inoltre, rientrano nella cerchia dei potenziali acquisti giocatori come Retegui (1999), Brescianini (2000), Colpani (1999), Bondo (2003) e Thorstvedt (1999).