MERCATO, Ipotesi Odriozola in stand-by per i viola

Continua ad essere in stand-by la soluzione Alvaro Odriozola per la Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Nazione, l'unica cosa certa è che per bocca di Ancelotti il Real Madrid, non più tardi di 10 giorni fa, ha fatto sapere al basco che non rientra più nei piani dei Blancos e che è dunque libero di trovarsi una sistemazione. Lo scoglio per i viola rimane l'alto ingaggio del giocatore.