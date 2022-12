MERCATO, Il punto sulle (possibili) cessioni viola

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino ha fatto un punto della situazione su le (possibili) uscite. Su tutte, quella di Gollini. "Vuole giocare e sta a lui meritarselo, se poi chiederà di andarsene cercheremo una soluzione e vale per lui come per tutti quelli che sono scontenti perché non stanno trovando spazio". Zurkowski su tutti. Dal campo invece, non sono arrivate chissà quali indicazioni. La Fiorentina che si è presentata ad Arezzo per la prima amichevole di questo strano dicembre infatti era un mix di titolari (pochi), riserve e, soprattutto, giovani. Con un protagonista assoluto: Marco Benassi (tripletta). Un altro che a gennaio farà le valigie ma che, un po’ come Bonaventura, quando c’è da inserirsi indovina i tempi. Resta difficile insomma, soprattutto ripensando a quanto è stato utilizzato Zurkowski (quasi nulla) capire come mai l’ex Toro sia rimasto fuori dalla lista. Difficile, comunque, trarre indicazioni da 90’ come questi. Perché l’obiettivo è rimettersi in moto, riprendere confidenza col campo, e poco altro. Certo, se qualcuno (vedi Cabral) doveva lanciare segnali, ha fallito l’ennesima occasione. Lento, il brasiliano, impacciato, e (quasi) mai pericoloso se non in un’occasione. Difficile, così, ribaltare destino e gerarchie.