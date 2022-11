MERCATO, Gollini non convince, c'è l'idea Cragno

L'inizio di stagione di Gollini ha sicuramente deluso. Il portiere arrivato in estate dall'Atalanta ha perso quasi subito il duello con Terracciano per una maglia da titolare, retrocedendo a secondo portiere nelle gerarchie viola. Per questo motivo non è così improbabile che il classe '95 possa lasciare la Fiorentina già a gennaio. Per questo motivo la Fiorentina sta monitorando un portiere che è già stato in passato nel mirino: Cragno. Il portiere di proprietà del Cagliari è al Monza ed è legato al club brianzolo con la formula prestito con riscatto condizionato. Il riscatto, in pratica, potrà scattare solo dopo un tot di presenza. Cragno però è già il secondo di Di Gregorio e per questo motivo si sarebbe mosso per poter trovare una nuova collocazione a gennaio. Da qui l'ipotesi che sulla scena possa comparire la Fiorentina. A riportarlo è La Nazione.