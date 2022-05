MERCATO, Già dubbi in difesa: innesti per Italiano

Come sottolinea questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, l'addio di Odriozola potrebbe non essere l'unico del pacchetto difensivo: i giorni successivi alla chiusura del campionato dovranno servire per sciogliere le riserve anche sul futuro dei centrali titolari, Milenkovic e Igor, per i quali non mancano già ora le richieste da parte di alcune big di Serie A (il serbo andrà in scadenza nel 2023, il brasiliano l'anno dopo). La sensazione è che la linea arretrata dei viola subirà una rivoluzione: Martinez Quarta e Terzic non hanno più di tanto convinto nel corso della stagione Italiano, che di recente ha dato indicazioni per arrivare a un difensore d'esperienza in grado di impostare l'azione dal basso, oltre a un paio di innesti sulle fasce.